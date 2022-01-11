У Дніпрі провели випробування нового трамвая

08:55 28 квітень Київ, Україна

У Дніпрі випробували новий низькопідлоговий трамвай, обладнаний сучасною електронікою і камерами відеоспостереження



Низькопідлогові Низькопідлогові транспортні засоби виготовляють на заводі "Південмаш" для потреб Києва, повідомив в Facebook директор Департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Ігор Маковцев.

Відзначається, що це один з двадцяти вагонів, які згодом будуть їздити Києвом. Устаткування трамвая "Татра-Юг К1-Т306" (електроніка, камери відеоспостереження та наповнення салону) українського виробництва.

Транспорт низькопідлоговий і здатний вмістити до 260 пасажирів, в тому числі в трамваї 59 місць для сидіння. Крім того, в салоні є можливість зарядити смартфони.

За словами заступника гендиректора ТОВ "Татра-Юг" Володимира Романюхи, трамвай має велику місткість - 260 осіб. З цієї кількості 59 місць для сидіння. Маленька родзинка, в салоні можна підзарядити смартфон. А зі стандартних зручностей - сучасна система опалення та окремі кондиціонери для водія в кабіні і пасажирів в салоні.