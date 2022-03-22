У Дніпрі пройшла акція пам'яті жертв, які загинули від російської агресії

12:25 23 червня Київ, Україна

Вчора, 22 червня, в Дніпрі вшанували пам'ять жертв, полеглих від нацистської та російської агресії. Саме в цей день в 1941 році нацистська Німеччина напала на Україну. 7 років тому в 2014 році російські окупанти віроломно напали на Україну, прикриваючись ідеями "русского мира" і "захистом російського населення".



В акції, яка пройшла в Дніпрі біля Пам'ятника Слави, взяли участь переселенці, учасники бойових дій, представники громадської організації "АРДІС" та інші глави громадських організацій.

Як розповів журналісту «Матриці свободи» представник «АРДІС» Юрій Федоренко, їхня громадська організація вже більше року намагається протидіяти російській агресії на території України.



За його словами, дуже багато було зроблено в Києві і тепер прийшов час розширювати горизонти, тому організація приїхала в Дніпро.

«Приїхали ми в Дніпро, бо саме це місто в 2014 році одним з перших стало на захист України і її незалежності. У перші дні війни загинули близько 30 осіб, а в цілому - понад 600 жителів Дніпропетровщини. Я бажаю Путіну довгих років життя, щоб він дожив до того моменту, коли його будуть судити. І не має значення, де пройде суд, в Києві, Москві, Нюрнберзі або Лондоні - але він повинен відбутися», - розповів Юрій.

Юрій Федоренко підкреслив, що цією акцією хочуть звернути увагу держави на деякі кричущі проблеми, пов'язані з воїнами АТО.

Одна з учасниць акції зазначила, що цей день скорботи про людей, які загинули в результаті політики терору, розпочатої Гітлером і Сталіним - повинен пам'ятати кожен.