У Дніпрі прощаються з розстріляними нацгвардійцями

Сегодня, 29 января, в Днепре проходит траурная церемония. В ДК машиностроителей прощаются с погибшими при стрельбе на Южмаше четырьмя нацгвардейцами и женщиной-вахтером. Все пять гробов находятся в фойе заводского Дома культуры.

Траурную музыку играет военный оркестр.

"Пришли родственники, друзья погибших и нацгвардейцы Украины. Также приехал мэр Борис Филатов", - пишут местные СМИ.

Два дня назад, утром 27 января один из нацгвардейцев из автомата и расстрелял своих сослуживцев. Вскоре он сдался полиции и сейчас находится в следственном изоляторе.

Кроме пяти человек убитых, еще пять гвардейцев были ранены. Все были доставлены в больницу и прооперированы. На сегодня двое из них уже будут переведены из реанимации.