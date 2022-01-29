У Дніпрі прощаються з розстріляними нацгвардійцями

Сегодня, 29 января, в Днепре проходит траурная церемония. В ДК машиностроителей прощаются с погибшими при стрельбе на Южмаше четырьмя нацгвардейцами и женщиной-вахтером. Все пять гробов находятся в фойе заводского Дома культуры.
Траурную музыку играет военный оркестр.
Два дня назад, утром 27 января один из нацгвардейцев из автомата и расстрелял своих сослуживцев. Вскоре он сдался полиции и сейчас находится в следственном изоляторе.
Кроме пяти человек убитых, еще пять гвардейцев были ранены. Все были доставлены в больницу и прооперированы. На сегодня двое из них уже будут переведены из реанимации.
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