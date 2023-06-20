У Дніпрі та Інгульці не було виявлено нафтопродуктів - екологічна інспекція

13:12 20 червня Київ, Україна

За останнім дослідженням води, проведеним екологічною інспекцією, у Дніпрі та Інгульці не було виявлено нафтопродуктів. Про це повідомляє Херсонська обласна водно-аграрна інспекція, посилаючись на отримані дані.



Проби води було взято в районі Антонівського залізничного мосту у Дніпрі. За результатами аналізу з'ясувалося, що концентрація завислих речовин перевищує норму у 1,28 раза, становлячи 32,0 мг/дм3. Загальний вміст заліза становить 0,26 мг/дм3, що перевищує норму в 2,6 раза. Розчинений кисень у воді становить 6,30 мг/дм3, перевищуючи норму щонайменше на 4,00 мг/дм3.



Проби води в Інгульці були відібрані поблизу Даріївки. В результаті аналізу було виявлено перевищення концентрації завислих речовин у 1,44 раза та заліза загального у 2 рази. Розчинений кисень у річці становить 2,20 мг/дм3. Також було виявлено перевищення біологічного споживання кисню.



Ці дані дозволяють зробити висновок, що відсутнє забруднення води нафтопродуктами в Дніпрі та Інгульці, проте виявлено деякі аномалії у показниках завислих речовин, заліза та розчиненого кисню. Ці результати вимагають подальшого вивчення та моніторингу стану водних ресурсів для забезпечення їхньої екологічної безпеки.