У «Дію» інтегрують посвідчення учасника бойових дій
18:47 19 липня Київ, Україна
У жовтні посвідчення учасника бойових дій інтегрують в онлайн-сервісі державних послуг «Дія», повідомляє пресслужба Мінветеранів.
«Після запуску державного реєстру ветеранів ми плануємо в жовтні представити посвідчення учасника бойових дій в онлайн-сервісі державних послуг «Дія». Крім того, в додатку будуть не тільки посвідчення учасника бойових дій, але і всіх категорій, якими ми займаємося. Це буде початком і інструментом для подальших сервісів. Також зараз Мінветеранів розробляє концепцію і розробляє реалізацію пільгового електронного квитка, який буде реалізований за допомогою сервісу «Дія», - сказав заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Володимир Левчук.
Крім того, він зазначив, що Мінветеранів працює над запуском онлайн-платформи підтримки ветеранської підприємницької ініціативи G2VEI (Government to Veterans Entrepreneurial Initiatives), яка дасть захисникам України рівні можливості, незалежно від географії проживання, для початку власного бізнесу.
«Ми хочемо об'єднати низку онлайн-платформ, які зараз створені, щоб максимально розширити аудиторію для доступу до цих сервісів. Тут будуть зібрані всі інструменти державної підтримки і тому числі і в регіонах, а також від міжнародних організацій», - підкреслив заступник міністра.
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