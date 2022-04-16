У «Дію» інтегрують посвідчення учасника бойових дій

18:47 19 липня Київ, Україна

У жовтні посвідчення учасника бойових дій інтегрують в онлайн-сервісі державних послуг «Дія», повідомляє пресслужба Мінветеранів.

«Після запуску державного реєстру ветеранів ми плануємо в жовтні представити посвідчення учасника бойових дій в онлайн-сервісі державних послуг «Дія». Крім того, в додатку будуть не тільки посвідчення учасника бойових дій, але і всіх категорій, якими ми займаємося. Це буде початком і інструментом для подальших сервісів. Також зараз Мінветеранів розробляє концепцію і розробляє реалізацію пільгового електронного квитка, який буде реалізований за допомогою сервісу «Дія», - сказав заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Володимир Левчук.

Крім того, він зазначив, що Мінветеранів працює над запуском онлайн-платформи підтримки ветеранської підприємницької ініціативи G2VEI (Government to Veterans Entrepreneurial Initiatives), яка дасть захисникам України рівні можливості, незалежно від географії проживання, для початку власного бізнесу.