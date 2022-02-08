У «Дію» додали 6 нових функцій. Що це за послуги та як ними скористатися

16:59 08 лютий Київ, Україна

У «Діє» з'явився ряд нових функцій: чотири – у додатку та ще дві – на онлайн-порталі. Нові послуги презентували на Diia Summit 2022.

Серед них – зміна місця реєстрації, шеринг техпаспорту, довідки про несудимість та опитування громадської думки.

Шерінг техпаспорту



Тепер у додатку «Дія» можна поділитись техпаспортом з людиною, яка користується вашим автомобілем. Заява обробляється до години.



Щоб поділитись техпаспортом, потрібно зайти в меню «Послуги», вибрати «Шеринг авто», потім натиснути на «Поділитися авто». Вибрати потрібне

транспортний засіб та вказати термін, на який ви хочете призначити іншого користувача.

Далі потрібно зробити запит на дані користувача через QR-код або посилання. Людина має підтвердити запит, поділитися своїми даними та підписати заяву з електронного підпису. У додатку повідомлятимуть про це. На закінчення власник машини також підписує заяву. Коли її перевірить МВС, технічний паспорт з'явиться у тимчасового користувача.



Зміна прописки



Послуга зміни місця реєстрації тепер доступна на всій території України.



Щоб змінити прописку, потрібно в меню "Послуги" вибрати "Зміна місця реєстрації", а потім заповнити заяку в "Діє". У заявці слід вказати майбутню адресу реєстрації, дані власника приміщення (якщо житло належить не вам), поточна адреса реєстрації (якщо є) та

контактні дані.

Тим, хто мешкає у власному житлі, підтвердження прийде автоматично. Орендуючим потрібно отримати підтвердження запиту від власника, який надійде до «Дії».



Послуга платна, необхідно внести адміністративний збір у розмірі від 37 до 62 гривень.



Опитування



Нова послуга "Опитування" в "Діє" позиціонується як сервіс для розвитку е-демократії. В опитуваннях можуть брати участь користувачі віком від 14 років. Деякі опитування будуть доступні лише певним категоріям користувачів, наприклад, тільки тим, хто має водійські права

у «Діє».

Щоб скористатися новою функцією, у меню «Послуги» необхідно вибрати «Опитування» та взяти участь у активних голосуваннях. Зараз у додатку тривають два опитування: про те, яка цифрова послуга виявилася найкориснішою, і про те, як назвати програму роздачі смартфонів вакцинованим людям похилого віку.



Довідка про несудимість



Також у Діє тепер можна отримати довідку про несудимість. Раніше цей документ потрібно було оформляти у сервісних центрах МВС чи через

посередників. Довідка про несудимість потрібна, наприклад, для військкоматів чи роботи.

Щоб замовити довідку, потрібно в меню "Послуги" вибрати "Довідки", вказати тип запиту (скорочена або повна довідка) та заповнити дані про себе. Довідка буде готова протягом 30 днів. Коли вона з'явиться, в «ія» прийде повідомлення.



Автоматична реєстрація будівництва



Раніше послугу вже можна було отримати на порталі «Дія», але чекати на розгляд потрібно було 10 робочих днів. Тепер послуга надається

автоматично, а результат замовник отримує одразу.

Управління грошовою допомогою



Також на порталі «Дія» тепер можна продовжити чи припинити допомогу всередині переміщеним особам. Тепер внутрішньо переміщені особи щопівроку збирають довідки для того, щоб підтвердити своє право отримувати грошову допомогу.



Тепер внутрішньо переміщені особи можуть зайти на портал і вказати в заявці, що нічого не змінилося в їхніх життєвих обставинах.

на підставі яких надається допомога. Потім заявку слід підписати електронним підписом та надіслати.

Також на Diia Summit президент Зеленський заявив, що вакциновані українці віком від 60 років зможуть отримати смартфони від держави. У додатку "Дія" вже з'явилося опитування про те, як назвати програму. Пропонують варіанти «Бабусяфон», «Едик, ебабушка» та «еСмартфон».