У Дипломатичній академії України 22 листопада відкрилася виставка "Голодомор: очима українських художників"

16:46 22 листопад Київ, Україна

У Дипломатичній академії при Міністерстві закордонних справ України відкрили виставку картин про Голодомор.
 
Про це повідомляє пресцентр Дипакадемії при Міністерстві закордонних справ України.
 
До Дня пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років у Дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС 22 листопада провели офіційне відкриття виставки "Голодомор: очима українських художників". Виставка організована МЗС у співпраці з Американсько-українською діловою радою. До неї увійшли картини приватної колекції директора Американсько-української ділової ради Моргана Вільямса.
 
На виставці буде представлено понад 50 робіт українських художників Миколи Бондаренка, Віри Баринової-Кулеби, Нестора Кізенка, Ніни Марченко, Миколи Шевцова, Володимира Куткіна, Івана Новобранця та Ільки Мироненка.
 
Фото: В Дипломатической академии отрылась выставка картин ко Дню памяти жертв Голодомора в Украине 1932-1933 годов: «Голодомор: глазами украинских художников»
 
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час відкриття виставки прокоментував, що ця експозиція — нагадування про трагедію українського народу усьому світу, про те, що ціною жахливих жертв Україна змогла вистояти і перемогти в ній як нація.
 
На відкритті були присутні посли іноземних держав в Україні, зокрема, Литви - Вальдемарас Сарапінас та Франції - Етьєн де Понсен.
 
Завітати на виставку можна з 22 по 30 листопада за адресою вул. Велика Житомирська, 2, Дипломатична академія України, Велика зала, 2 поверх.
 
Національний пам'ятний день в Україні — День пам'яті жертв Голодомору — проходить щороку у четверту суботу листопада.