У "Дії" запустили нову військову облігацію Євпаторія, яку відсьогодні кожен громадянин може придбати у додатку.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та пресслужба Мінфіну.
Запуск нових облігацій у додатку "Дія" відбувається в рамках спільного проєкту Мінфіну та Мінцифри, який було розпочато у жовтні минулого року.
Також у "Дії" є можливість реінвестувати отримані від погашених військових облігацій кошти в нові облігації "Євпаторія".
У Мінфіні зазначили, що станом на сьогодні майже 2 млн облігацій придбано саме через додаток "Дія". Вкладники успішно інвестують свої кошти у деокупацію Донецька, Луганська, Маріуполя, Херсона, Нової Каховки, Енергодару, Бердянська, Севастополя, Мелітополя, а також АР Крим, а тепер Євпаторії. 2023 року завдяки військовим облігаціям до державного бюджету Мінфін залучив на суму понад 165 млрд гривень.
За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, за купівлю ОВДП не потрібно платити комісію чи приховані платежі – це пряма інвестиція у перемогу України.
У Мінфіні зазначили, що станом на сьогодні майже 2 млн облігацій придбано саме через додаток "Дія". Вкладники успішно інвестують свої кошти у деокупацію Донецька, Луганська, Маріуполя, Херсона, Нової Каховки, Енергодару, Бердянська, Севастополя, Мелітополя, а також АР Крим, а тепер Євпаторії. 2023 року завдяки військовим облігаціям до державного бюджету Мінфін залучив на суму понад 165 млрд гривень.
За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, за купівлю ОВДП не потрібно платити комісію чи приховані платежі – це пряма інвестиція у перемогу України.
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