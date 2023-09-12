У "Дії" запустили нову військову облігацію Євпаторія, яку відсьогодні кожен громадянин може придбати у додатку.

"На аукціонах облігацій внутрішніх державних позик України (ОВДП) 5 вересня Мінфін випустив нові військові облігації на суму 3,5 млрд гривень. Середня ставка прибутковості на первинних аукціонах за цими облігаціями встановлена на рівні 18,31%, а погашення за ними відбудеться 18 червня 2025 року", - йдеться у повідомленні Мінфіну.

"Кожна придбана військова облігація – це звільнення від окупації українських міст та сіл, підтримка Збройних сил України, забезпечення наших військових найнеобхіднішим: зброєю, патронами, технікою, їжею та медикаментами. Військові облігації – це внесок у нашу перемогу над агресором, відновлення України, а також гарантований прибуток для кожного інвестора. Кожна гривня за кожною придбаною облігацією допомагає армії та підтримує фінансову стабільність країни, а потім повертається на рахунок вкладника з відсотками", - йдеться у повідомленні.

Також у "Дії" є можливість реінвестувати отримані від погашених військових облігацій кошти в нові облігації "Євпаторія".



У Мінфіні зазначили, що станом на сьогодні майже 2 млн облігацій придбано саме через додаток "Дія". Вкладники успішно інвестують свої кошти у деокупацію Донецька, Луганська, Маріуполя, Херсона, Нової Каховки, Енергодару, Бердянська, Севастополя, Мелітополя, а також АР Крим, а тепер Євпаторії. 2023 року завдяки військовим облігаціям до державного бюджету Мінфін залучив на суму понад 165 млрд гривень.



За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, за купівлю ОВДП не потрібно платити комісію чи приховані платежі – це пряма інвестиція у перемогу України.