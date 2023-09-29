У "Дії" можна скачати сертифікати на виплати за зруйноване майно - Мінцифра

18:31 28 вересня Київ, Україна

Українці, які подали заяву про знищене майно, зможуть побачити свій житловий сертифікат у "Дії". Зокрема, у додатку можна дізнатися про суму компенсації.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансформації.



Як працює послуга:

подаєте заяву у додатку "Дія" та повідомляєте державу про знищене майно;

житловий сертифікат генерується у Реєстрі пошкодженого та знищеного майна;

сертифікат підтягується до програми "Дія".

У Мінцифрі додали, що за кошти сертифікату у листопаді можна буде придбати нове житло або інвестувати гроші у будівництво.