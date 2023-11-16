У "Дії" можна буде замовити послугу доставки посвідчення водія

10:01 16 листопада Київ, Україна

Міністерство цифрової трансформації України вдосконалило послугу із заміни посвідчення водія в "Дії": тепер у додатку можна замовити доставку нового документа до відділення Укрпошти або кур'єром.
Про це повідомляється на офіційній сторінці Мінцифри у Facebook.
"Більше жодних поїздок в інший кінець міста та годин, проведених у черзі. Отримати пластиковий документ можна за кілька кліків у додатку", - йдеться у повідомленні.
Як замовити доставку посвідчення водія.
  • вибрати послугу Заміна посвідчення водія в Дії,
  • вибрати тип посвідчення - цифрове + пластик,
  • вибрати спосіб доставки: самовивіз із відділення Укрпошти або доставка кур'єром за вказаною адресою.
  • вказати контактні дані та підписати заяву,
  • сплатити послугу протягом 10 хвилин.
"Нагадуємо, замінити посвідчення водія в Дії можна, якщо ви змінили прізвище, хочете обміняти пластик на цифровий документ, втратили або пошкодили водійське або отримали тимчасове посвідчення на 2 роки і хочете замінити його на постійне", - додали в міністерстві.