У "Дії" можна буде замовити послугу доставки посвідчення водія

10:01 16 листопада Київ, Україна

Міністерство цифрової трансформації України вдосконалило послугу із заміни посвідчення водія в "Дії": тепер у додатку можна замовити доставку нового документа до відділення Укрпошти або кур'єром.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Мінцифри у Facebook.

"Більше жодних поїздок в інший кінець міста та годин, проведених у черзі. Отримати пластиковий документ можна за кілька кліків у додатку", - йдеться у повідомленні.

Як замовити доставку посвідчення водія.

вибрати послугу Заміна посвідчення водія в Дії,

вибрати тип посвідчення - цифрове + пластик,

вибрати спосіб доставки: самовивіз із відділення Укрпошти або доставка кур'єром за вказаною адресою.

вказати контактні дані та підписати заяву,

сплатити послугу протягом 10 хвилин.