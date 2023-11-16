У "Дії" можна буде замовити послугу доставки посвідчення водія

Міністерство цифрової трансформації України вдосконалило послугу із заміни посвідчення водія в "Дії": тепер у додатку можна замовити доставку нового документа до відділення Укрпошти або кур'єром.
Про це повідомляється на офіційній сторінці Мінцифри у Facebook.
Як замовити доставку посвідчення водія.
- вибрати послугу Заміна посвідчення водія в Дії,
- вибрати тип посвідчення - цифрове + пластик,
- вибрати спосіб доставки: самовивіз із відділення Укрпошти або доставка кур'єром за вказаною адресою.
- вказати контактні дані та підписати заяву,
- сплатити послугу протягом 10 хвилин.
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