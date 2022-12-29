У "Дії" запустили тестування двох нових послуг

17:30 29 грудня Київ, Україна

У додатку "Дія" запустили тестування ще двох послуг - заявки на заміну посвідчення водія та отримання виписки про несудимість.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Запускаємо запис на бета-тест одразу двох послуг. Зможете залишити заявку на заміну посвідчення водія за кілька кліків, а також набагато швидше отримати виписку про несудимість в "Дії", - написав він у Telegram.

За словами Федорова, послуга заміни посвідчення водія повертається в додаток.

"Тепер, якщо змінили прізвище або втратили водійське, не потрібно їхати до сервісного центру МВС. Замовляйте новий документ у Дії. Нагадаю, що зараз ви можете взагалі не отримувати пластикове посвідчення, а скористатися лише цифровим", - зазначив міністр.

Щодо виписки про несудимість, то, за словами Федорова, процес підготовки документа автоматизували.

"Більше не потрібно вводити дані вручну. Вони самі підтягнуться з реєстрів. До речі, витримка про несудимість - один із найпопулярніших документів серед українців. Щорічно його одержують близько 1 млн українців", - написав він.

Міністр закликав долучатися до бета-тесту.