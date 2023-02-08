У "Дії" стали доступні нові послуги з усиновлення

13:55 08 лютого Київ, Україна

На порталі "Дія" доступно 5 нових послуг з усиновлення. Ці послуги мають спростити та прискорити процес усиновлення, повідомляють у Мінцифри.

Крім доступних консультацій щодо усиновлення дитини та реєстрації усиновлювача онлайн, у цифровому додатку з'явилися нові сервіси. Зокрема:
  • усиновлення: продовження кандидатства;
  • прийомні батьки, батьки-вихователі;
  • стати другим батьком-вихователем або прийомним батьком;
  • опіка, турбота над дитиною;
  • усиновлення: зняття з обліку.
Нові послуги дозволяють оформити статус прийомної сім'ї чи дитячого будинку сімейного типу, піклування чи піклування над дитиною; продовжити дію висновку про можливість бути усиновлювачем, якщо протягом року дитина не була усиновлена; а також знятись з обліку кандидатів на усиновлення.

Заповнення всіх необхідних даних займає близько 30 хвилин, після чого служба у справах дітей опрацює заявку та проведе поточну перевірку.
"Отже, більше не потрібно витрачати тижні на збір довідок - усі необхідні документи підтягнуться з реєстрів автоматично", - йдеться у повідомленні Мінцифри.