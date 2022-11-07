У Дії з'являться документи про освіту

У додатку Дія з'являться дипломи та шкільні атестати, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За словами Федорова, Є-документи про освіту стануть у нагоді українцям, які були змушені залишити рідні міста через активні бойові дії, окупацію тощо. Відновити такі документи - досить бюрократичний та складний процес, але їхня цифровізація має спростити життя тисячам переселенців.
Він також зазначив, що Мінцифри спільно з Міністерством освіти і науки та Державною податковою службою вже починають працювати над розробкою.
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