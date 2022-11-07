У Дії з'являться документи про освіту

18:57 04 листопада Київ, Україна

У додатку Дія з'являться дипломи та шкільні атестати, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Документи у смартфоні замість паперових зможете використовувати у всіх життєвих ситуаціях. При працевлаштуванні, вступі до університету чи оформленні у службі зайнятості", - зазначив він.

За словами Федорова, Є-документи про освіту стануть у нагоді українцям, які були змушені залишити рідні міста через активні бойові дії, окупацію тощо. Відновити такі документи - досить бюрократичний та складний процес, але їхня цифровізація має спростити життя тисячам переселенців.

"За час повномасштабної війни багато українців втратили свої дипломи та атестати. Забули вдома під час евакуації, залишили в тимчасово окупованих містах, частину просто знищили під час ворожих ракетних обстрілів", - заявив міністр.

Він також зазначив, що Мінцифри спільно з Міністерством освіти і науки та Державною податковою службою вже починають працювати над розробкою.