У "Діє" з'явиться нова послуга для вкладників збанкрутілих банків

14:38 19 червня Київ, Україна

Вкладники збанкрутілих банків зможуть подати заяву про відшкодування у додатку "Дія". Роботу над новою послугою ведуть Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) та Мінцифри.



Про це повідомляє прес-служба Мінцифри.

"Сьогодні це 1,4 мільйона рахунків українців на суму близько 3,2 млрд грн. Співпраця з Фондом гарантування вкладів дозволить українцям повернути свої кошти до кількох кліків. Зробити це без паперів та походів до банку. Це буде зручний та швидкий сервіс. Наразі ми працюємо над послугою у "Дія і незабаром вона запуститься для всіх вкладників", - сказав віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, просто у додатку можна буде подати заяву про відшкодування грошей, перевірити суму виплати, обрати готівку або відкрити новий рахунок "Підтримка" у банках-агентах Фонду. Далі з цього приводу надійдуть кошти.

"Для Фонду важливо не просто беззастережно за будь-яких умов виплачувати кошти, а робити цей процес максимально комфортним для вкладників. З цією метою першим кроком рік тому ми запустили формат дистанційних виплат, який сьогодні реалізують чотири наші банки-агенти. І вже сьогодні ми тестуємо послугу , яка максимально спростить процедуру отримання вкладником належних йому коштів від Фонду через додаток "Дія", - сказала директор-розпорядник ФГВФО Світлана Рекрут.

У квітні минулого року Верховна рада ухвалила закон, який гарантує українцям 100% відшкодування всіх вкладів під час воєнного стану та трьох місяців з дня його припинення.. Після цього гарантована сума за вкладами становитиме 600 тис. грн. для одного вкладника у одному банку.