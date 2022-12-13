У Дії з'явилися нові послуги для переселенців

17:35 13 грудня Київ, Україна

У сервісі "Дія" з'явилося два нових сервіси для внутрішньо переміщених осіб. Тепер переселенці зможуть змінювати онлайн-адресу своєї реєстрації, а також скасовувати статус ВПО.



Про це повідомляється на офіційному Telegram-каналі сервісу.



Зміна місця реєстрації

"Якщо ви переїхали в інше місто або змінили адресу, повідомте про це державу за кілька кліків у Дії", - йдеться у повідомленні

У команді сервісу пояснили, що для того, щоб змінити місце реєстрації, потрібно знаходитись за новою адресою фізично та підтвердити геолокацію.



Скасування статусу ВПО

Крім того, внутрішні переселенці, які повернулися додому, зможуть скасувати статус ВПО онлайн.



Команда "Дія" наголосила, що обидві послуги автоматичні.

"Це означає, що процес проходить без участі держслужбовця, а вам більше не потрібно чекати на його рішення. Працюємо з Мінсоцполітики, щоб ви отримували держпослуги швидко та якісно", - йдеться у повідомленні.

Зазначені послуги доступні для українців, які мають довідку внутрішньо переміщеної особи у Дії.



Послуга реалізується Мінцифри спільно з Міністерством соціальної політики України за підтримки "Проєкту підтримки Дія", що впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні за підтримки Швеції.