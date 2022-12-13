У Дії з'явилися нові послуги для переселенців

У сервісі "Дія" з'явилося два нових сервіси для внутрішньо переміщених осіб. Тепер переселенці зможуть змінювати онлайн-адресу своєї реєстрації, а також скасовувати статус ВПО.
Про це повідомляється на офіційному Telegram-каналі сервісу.
Зміна місця реєстрації
Про це повідомляється на офіційному Telegram-каналі сервісу.
Зміна місця реєстрації
У команді сервісу пояснили, що для того, щоб змінити місце реєстрації, потрібно знаходитись за новою адресою фізично та підтвердити геолокацію.
Скасування статусу ВПО
Крім того, внутрішні переселенці, які повернулися додому, зможуть скасувати статус ВПО онлайн.
Команда "Дія" наголосила, що обидві послуги автоматичні.
Скасування статусу ВПО
Крім того, внутрішні переселенці, які повернулися додому, зможуть скасувати статус ВПО онлайн.
Команда "Дія" наголосила, що обидві послуги автоматичні.
Зазначені послуги доступні для українців, які мають довідку внутрішньо переміщеної особи у Дії.
Послуга реалізується Мінцифри спільно з Міністерством соціальної політики України за підтримки "Проєкту підтримки Дія", що впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні за підтримки Швеції.
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