У "Дії" з'явилася військова облігація "Нова Каховка"

У "Дії" запустили нову військову облігацію "Нова Каховка", повідомили пресслужба Міністерства фінансів та віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Запуск нових облігацій у додатку "Дія" відбувається у рамках спільного проєкту Мінфіну та Мінцифри, запущеного у жовтні 2022 року.
Кожна гривня з кожної придбаної облігації допомагає армії та підтримує фінансову стабільність країни, а потім повертається на рахунок вкладника із відсотками.
Також у "Дії" є можливість реінвестувати отримані від погашених військових облігацій кошти у нові облігації Нова Каховка.
За даними Мінфіну, на сьогодні через додаток "Дія" придбано військових облігацій на 1,4 млрд гривень. 2023 року завдяки військовим облігаціям до державного бюджету Мінфін залучив понад 125 млрд гривень.
За даними Мінфіну, на сьогодні через додаток "Дія" придбано військових облігацій на 1,4 млрд гривень. 2023 року завдяки військовим облігаціям до державного бюджету Мінфін залучив понад 125 млрд гривень.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров нагадав, що 21 червня надійде виплата за облігацію "Маріуполь".
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