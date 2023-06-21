У "Дії" з'явилася військова облігація "Нова Каховка"

16:02 21 червня Київ, Україна

У "Дії" запустили нову військову облігацію "Нова Каховка", повідомили пресслужба Міністерства фінансів та віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"На аукціонах облігацій внутрішніх державних позик України (ОВДП) Мінфін випустив нові військові облігації UA4000227763 на суму понад 10 млрд гривень. Середня ставка прибутковості на первинних аукціонах за цими облігаціями становить 18,20%, а погашення за ними відбудеться 1 травня 2024 року. Такі військові ОВДП сьогодні кожен громадянин може придбати у додатку Дія під назвою ”Нова Каховка"”, — йдеться у повідомленні Мінфіну.

Запуск нових облігацій у додатку "Дія" відбувається у рамках спільного проєкту Мінфіну та Мінцифри, запущеного у жовтні 2022 року.

"Військові облігації - це внесок у перемогу України над агресором, відновлення України, а також гарантований прибуток для кожного інвестора до 19,75% річних", - зазначають у Мінфіні.

Кожна гривня з кожної придбаної облігації допомагає армії та підтримує фінансову стабільність країни, а потім повертається на рахунок вкладника із відсотками.

"Кожна придбана військова облігація – це підтримка Збройних сил України, забезпечення наших військових найнеобхіднішим: зброєю, патронами, технікою, їжею та медикаментами”, - зазначили у відомстві.

Також у "Дії" є можливість реінвестувати отримані від погашених військових облігацій кошти у нові облігації Нова Каховка.



За даними Мінфіну, на сьогодні через додаток "Дія" придбано військових облігацій на 1,4 млрд гривень. 2023 року завдяки військовим облігаціям до державного бюджету Мінфін залучив понад 125 млрд гривень.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров нагадав, що 21 червня надійде виплата за облігацію "Маріуполь".