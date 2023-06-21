У "Дії" з'явилася послуга автоматичного закриття ФОП - Федоров

14:38 21 червня Київ, Україна

Послуга автоматичного закриття ФОП стартувала у "Дії". Про це вранці 21 червня повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Послуга із закриття ФОП – повністю автоматична. Відсутній будь-який людський фактор. Більше не потрібно довго чекати, доки заяву вручну опрацює держреєстратор, пояснив міністр.
"Інформація підтягується з Єдиного державного реєстру (ЄДР) — це унеможливлює помилки. Вам потрібно тільки перевірити дані та поставити електронний підпис. Далі заява обробиться автоматично. Результат отримаєте на пошту та в особистому кабінеті громадянина на порталі "Дія"", - зазначив Федоров.