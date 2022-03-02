У День захисника України поліція буде нести посилену службу

17:39 07 жовтень Київ, Україна

Для забезпечення безпеки і запобігання провокаціям під час заходів 14 жовтня з нагоди Дня захисника України, поліція буде перевіряти документи та оглядати громадян.

Про це повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, передає пресслужба МВС.



За словами Фацевича, це необхідно, щоб не допустити провокацій і забезпечити правопорядок під час масових акцій з нагоди Дня захисника України та 78-ї річниці створення УПА.

"Серед них перевірка документів і огляд речей, громадян. При необхідності - обмеження доступу на окремі ділянки під час масових акцій. До роботи в місцях великого скупчення людей також будуть залучені групи превентивної комунікації", - сказав заступник голови Нацполіції.

Свято встановлене у 2014 році. З 2015 року цей день є неробочим.