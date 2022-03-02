У День захисника України поліція буде нести посилену службу

Для забезпечення безпеки і запобігання провокаціям під час заходів 14 жовтня з нагоди Дня захисника України, поліція буде перевіряти документи та оглядати громадян.
Про це повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, передає пресслужба МВС.
За словами Фацевича, це необхідно, щоб не допустити провокацій і забезпечити правопорядок під час масових акцій з нагоди Дня захисника України та 78-ї річниці створення УПА.
Свято встановлене у 2014 році. З 2015 року цей день є неробочим.
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