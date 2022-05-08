У День пам'яті та примирення Зеленський вшанував загиблих у Другій світовій війні

У своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський провів паралелі між Другою світовою війною та сьогоднішньою війною в Україні. Це чорно-біле 15-хвилинне відео глава держави записав у Бородянці з нагоди Дня пам'яті та примирення, що відзначається 8 травня.

"Цього року ми говоримо "Ніколи знову" інакше. Ми чуємо "Ніколи знову" інакше. Це звучить болісно, жорстоко. Без вигуку, а зі знаком питання. Ви кажете: ніколи знову? Розкажіть про це Україні", – сказав Зеленський.

Повний текст Зеленського можна прочитати на сайті Офісу президента України.

Раніше повідомлялося, що за два місяці окупації російські війська вбили у Маріуполі більше мешканців, ніж німецькі нацисти за два роки під час Другої світової війни. За даними радника мера Маріуполя, під кожним знищеним окупантами будинком у місті знаходять до 100 загиблих місцевих жителів.