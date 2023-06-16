У День морської піхоти президент Зеленський висловив подяку захисникам України

11:54 23 травня Київ, Україна

У День морської піхоти президент Володимир Зеленський висловив свою подяку захисникам України за невідступний захист рідної землі.



Президент Володимир Зеленський прибув на фронтову ділянку, де привітав морських піхотинців із професійним святом.



У повідомленні, опублікованому в соціальних мережах 23 травня, він зазначив, що українські морські піхотинці, які готові до дій на суші, у морі та в повітрі, успішно виконують складні завдання.



Президент відзначив їхню мотивацію, силу та відвагу, які не залишаються непоміченими навіть для противника.



Він висловив глибоку вдячність захисникам за їхній постійний захист рідної землі та наголосив, що Україна ніколи не забуде героїв, які віддали своє життя заради майбутнього країни.