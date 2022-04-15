У "Дії" зареєстровано 77 тис. заявок про знищене та пошкоджене майно, без житла залишилося близько 200 тис. осіб

09:27 15 квітня Київ, Україна

Українці подали через додаток "Дія" понад 76,7 тис. інформаційних заявок про знищене та пошкоджене майно, загальна площа пошкодженого житла перевищила 5,3 млн м².

Про це повідомила голова партії "Слуга народу", народний депутат Олена Шуляк.



"На сьогодні рашисти вже залишили без житла понад 219,6 тис. осіб. Це 37 550 унікальних адрес по всій Україні! Це понад 3600 об'єктів культурної спадщини”, – написала вона.



Шуляк зазначила, що заявки продовжують надходити.



"Боляче уявити цифри, які будуть зрештою після нашої перемоги. Ми знаємо, що боремося з кровожерливим злом, яке прагне знищити нашу країну, тому готові до таких матеріальних втрат і холодним розумом напрацьовуємо стратегії відновлення України. Головне зараз – зберегти життя наших людей. Волю, гідність та незалежність у нас не відібрати. А Україну відбудуємо!” – написала вона.



Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що українцям, чий будинок було зруйновано російськими загарбниками, відшкодують збитки. Для цього створено Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури. Для отримання компенсації необхідно залишити заявку у додатку "Дія".



Прямі втрати України через вторгнення російських окупантів на 3 квітня становили $565 млрд, говорив заступник міністра економіки України Ігор Дядюра.