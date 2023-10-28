У ЦТС повідомили про відновлення руху суден чорноморським коридором

Після триденної паузи знову спостерігається рух суден у тимчасовому чорноморському коридорі, оголошеному Україною.

Про це у п'ятницю, 27 жовтня, повідомив Центр транспортних стратегій (ЦТС) із посиланням на дані сервісів моніторингу руху суден.

Ще три кораблі зараз йдуть у порти – танкер Mavka, балкер Golden Arrow та судно для перевезення генеральних вантажів Maranta.

У свою чергу, керівник об'єднаного пресцентру Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк заявила в ефірі телемарафону, що зараз немає стійкого графіка роботи коридору в Чорному морі – судна курсують тоді, коли дозволяє ситуація з безпекою.

Стверджується, що кораблі не проходили коридором три доби. А тепер відразу чотири судна прямують на вихід із одеських портів – Propus, Lasos, Gloria G та Manassa Queen.