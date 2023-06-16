У ЦНАПах з'явилися нові послуги для ветеранів

07:52 13 червня Київ, Україна

Кабмін розширив список обов'язкових адміністративних послуг у ЦНАПах для учасників бойових дій, членів їхніх сімей, людей з інвалідністю внаслідок війни, а також родичів загиблих військових.

Про нові послуги у ЦНАПах повідомили у Мінцифри.
"Відтепер учасники бойових дій, члени їхніх сімей, люди з інвалідністю внаслідок війни, а також родичі загиблих захисників та захисниць зможуть звернутися до ЦНАПу у своєму населеному пункті та отримати ще більше необхідних адмінпослуг", - йдеться у повідомленні.
Зокрема:
  • офіційно встановити свій статус;
  • отримати чи замінити посвідчення;
  • продовжити дію документів;
  • отримати витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни;
  • отримати грошову допомогу чи компенсацію.
У Мінцифри наголосили, що зараз один із пріоритетів – максимально спростити процес отримання ветеранських сервісів.