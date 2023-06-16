У ЦНАПах з'явилися нові послуги для ветеранів

"Відтепер учасники бойових дій, члени їхніх сімей, люди з інвалідністю внаслідок війни, а також родичі загиблих захисників та захисниць зможуть звернутися до ЦНАПу у своєму населеному пункті та отримати ще більше необхідних адмінпослуг", - йдеться у повідомленні.