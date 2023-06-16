У ЦНАПах з'явилися нові послуги для ветеранів

Кабмін розширив список обов'язкових адміністративних послуг у ЦНАПах для учасників бойових дій, членів їхніх сімей, людей з інвалідністю внаслідок війни, а також родичів загиблих військових.
Про нові послуги у ЦНАПах повідомили у Мінцифри.
Про нові послуги у ЦНАПах повідомили у Мінцифри.
Зокрема:
- офіційно встановити свій статус;
- отримати чи замінити посвідчення;
- продовжити дію документів;
- отримати витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни;
- отримати грошову допомогу чи компенсацію.
У Мінцифри наголосили, що зараз один із пріоритетів – максимально спростити процес отримання ветеранських сервісів.
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