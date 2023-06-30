У чотирьох областях пройшли навчання щодо подолання наслідків можливого теракту на ЗАЕС

07:28 30 червня Київ, Україна

У Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській областях провели масштабні тренувальні навчання екстрених служб щодо подолання наслідків можливого теракту на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС).





Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Екстрені та комунальні служби під час навчань відпрацьовували протоколи спільних дій у режимі "реальної загрози, що змінюється".

Кузін зазначив, що сценарії можливого розвитку подій на ЗАЕС були попередньо змодельовані на засіданні міжвідомчого кризового штабу. У чотирьох областях до навчань залучено 404 бригади екстреної медичної допомоги та медицини катастроф та окремо 18 бригад.



Крім того, у рамках одного зі сценаріїв моделювання загрози у 20 населених пунктах Запорізької області було протестовано алгоритм видачі калію йодиду.

Також під час навчань у Запорізькій області та у зоні ймовірного радіаційного ураження розгорнули моніторингові дозиметричні пости.



А на базі центрів контролю та профілактики хвороб в областях сформовано групи радіаційного захисту. Вони мають алгоритми дії у разі теракту на ЗАЕС. Всі бригади мають прилади для вимірювання гамма-фону, радіометрів і дозиметрів.