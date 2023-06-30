У чотирьох областях пройшли навчання щодо подолання наслідків можливого теракту на ЗАЕС

07:28 30 червня Київ, Україна

У Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській областях провели масштабні тренувальні навчання екстрених служб щодо подолання наслідків можливого теракту на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС).

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.
Екстрені та комунальні служби під час навчань відпрацьовували протоколи спільних дій у режимі "реальної загрози, що змінюється".
Кузін зазначив, що сценарії можливого розвитку подій на ЗАЕС були попередньо змодельовані на засіданні міжвідомчого кризового штабу. У чотирьох областях до навчань залучено 404 бригади екстреної медичної допомоги та медицини катастроф та окремо 18 бригад.

Крім того, у рамках одного зі сценаріїв моделювання загрози у 20 населених пунктах Запорізької області було протестовано алгоритм видачі калію йодиду.
Також під час навчань у Запорізькій області та у зоні ймовірного радіаційного ураження розгорнули моніторингові дозиметричні пости.

А на базі центрів контролю та профілактики хвороб в областях сформовано групи радіаційного захисту. Вони мають алгоритми дії у разі теракту на ЗАЕС. Всі бригади мають прилади для вимірювання гамма-фону, радіометрів і дозиметрів.
"Вказані заклади охорони здоров'я по країні мають інструкції та відпрацьовують механізми екстреного реагування, які стосуватимуться евакуації та лікування постраждалих із зони ураження, дозиметрії, дезактивації та ротації фахівців, залучених до ліквідації наслідків та роботи у різних зонах", - заявив Кузін.