На честь річниці Нацгвардії, Зеленський присвоїв почесні найменування її формуванням

Сьогодні, 26 березня, в День річниці Національної гвардії України, Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння почесних найменувань її формуванням.

Про це в п'ятницю, 26 березня, повідомляє пресслужба Офісу Президента.



Так, 50 полку Нацгвардії присвоєно почесне найменування імені полковника Семена Височана (указ № 112/2021).



Почесне найменування Павлоградський присвоєно 4 полку Національної гвардії (указ № 114/2021).



Крім того, Навчальний центр Національної гвардії України отримав почесне найменування імені Василя Вишиваного (указ № 113/2021).

"Сім років тому була створена Національна гвардія України, яка об'єднала в своїх лавах військових, правоохоронців і добровольців-патріотів. У критичний для держави момент, навесні 2014 року, нацгвардійці встали на захист територіальної цілісності України і опинилися в епіцентрі подій, які вирішували долю нашої країни. Щоб відзначити бойові заслуги, патріотизм і доблесть бійців Нацгвардії, її підрозділам присвоюються почесні найменування. Упевнений, що нацгвардійці будуть носити їх з гордістю і честю", - сказав президент.