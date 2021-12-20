На честь річниці Нацгвардії, Зеленський присвоїв почесні найменування її формуванням

Сьогодні, 26 березня, в День річниці Національної гвардії України, Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння почесних найменувань її формуванням.
Про це в п'ятницю, 26 березня, повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Так, 50 полку Нацгвардії присвоєно почесне найменування імені полковника Семена Височана (указ № 112/2021).
Почесне найменування Павлоградський присвоєно 4 полку Національної гвардії (указ № 114/2021).
Крім того, Навчальний центр Національної гвардії України отримав почесне найменування імені Василя Вишиваного (указ № 113/2021).
Так, 50 полку Нацгвардії присвоєно почесне найменування імені полковника Семена Височана (указ № 112/2021).
Почесне найменування Павлоградський присвоєно 4 полку Національної гвардії (указ № 114/2021).
Крім того, Навчальний центр Національної гвардії України отримав почесне найменування імені Василя Вишиваного (указ № 113/2021).
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