На честь Героїв Маріуполя та полку "Азов": у Києві перейменували понад 95 вулиць

19:04 25 серпня Київ, Україна

Київрада проголосувала за перейменування 95 об'єктів, назви яких були пов'язані з росією, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Зокрема, ухвалили рішення перейменувати:
  • вулицю Маршала Якубовського на вулицю Героїв Маріуполя,
  • Мічуріна на Ягеллонську
  • Валентина Сєрова на Сірожупанники
  • Лобачевського на Княгині Інгігерди
  • Маршала Малиновського на вулицю Героїв полку "Азов".
  • Площу Тульську на Героїв УПА
Повний список нових назв тут.

Депутати на засіданні розглянули список із 134 об'єктів, але дещо відправили на доопрацювання.

У списку перейменувань поки не було площі Лева Толстого, вулиць Московської, Пушкінської, площі та проспекту Перемоги, проспекту Героїв Сталінграда та бульвару Дружби народів.
"Офіційна причина - Департамент громадських комунікацій не встиг підготувати проєкти рішень", - пояснила депутат Ксенія Семенова.
Голосування щодо цих об'єктів, за її словами, планується у вересні.

Загалом у Києві планувалося перейменувати близько 300 вулиць, назви яких пов'язані з росією. Щодо нових назв для 296 топонімів провели електронне голосування у додатку «Київ Цифровий». Але експертна комісія ухвалила не всі результати голосування. Зокрема, площу Лева Толстого рекомендувала перейменувати на Павла Скоропадського.

Без голосування збираються перейменувати 17 об'єктів, оскільки щодо них вже є проєкти рішень, які пройшли громадські обговорення. Серед них – проспект Героїв Сталінграда (перейменують на Володимира Івасюка) та бульвар Дружби Народів (Миколи Міхновського).