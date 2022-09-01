На честь Героїв Маріуполя та полку "Азов": у Києві перейменували понад 95 вулиць

19:04 25 серпня Київ, Україна

Київрада проголосувала за перейменування 95 об'єктів, назви яких були пов'язані з росією, повідомив мер Києва Віталій Кличко.



Зокрема, ухвалили рішення перейменувати:

вулицю Маршала Якубовського на вулицю Героїв Маріуполя,

Мічуріна на Ягеллонську

Валентина Сєрова на Сірожупанники

Лобачевського на Княгині Інгігерди

Маршала Малиновського на вулицю Героїв полку "Азов".

Площу Тульську на Героїв УПА





Депутати на засіданні розглянули список із 134 об'єктів, але дещо відправили на доопрацювання.



У списку перейменувань поки не було площі Лева Толстого, вулиць Московської, Пушкінської, площі та проспекту Перемоги, проспекту Героїв Сталінграда та бульвару Дружби народів. Повний список нових назв тут Депутати на засіданні розглянули список із 134 об'єктів, але дещо відправили на доопрацювання.У списку перейменувань поки не було площі Лева Толстого, вулиць Московської, Пушкінської, площі та проспекту Перемоги, проспекту Героїв Сталінграда та бульвару Дружби народів.

"Офіційна причина - Департамент громадських комунікацій не встиг підготувати проєкти рішень", - пояснила депутат Ксенія Семенова.

Голосування щодо цих об'єктів, за її словами, планується у вересні.



Загалом у Києві планувалося перейменувати близько 300 вулиць, назви яких пов'язані з росією. Щодо нових назв для 296 топонімів провели електронне голосування у додатку «Київ Цифровий». Але експертна комісія ухвалила не всі результати голосування. Зокрема, площу Лева Толстого рекомендувала перейменувати на Павла Скоропадського.



Без голосування збираються перейменувати 17 об'єктів, оскільки щодо них вже є проєкти рішень, які пройшли громадські обговорення. Серед них – проспект Героїв Сталінграда (перейменують на Володимира Івасюка) та бульвар Дружби Народів (Миколи Міхновського).