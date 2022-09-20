15:41 20 вересня Київ, Україна

На честь героїв "Азовсталі" встановлять меморіал на Співочому полі, розповіла керівник патронатної служби полку "Азов" Олена Толкачова.



За її словами, саме це місце «підходить за всіма архітектурними та візуальними нормами», неподалік меморіал воїнам Другої світової війни.



Меморіал хочуть встановити до зими, але кажуть, що архітектурна форма, яку планують втілити, є досить масштабною і складною.





Візуалізацію розробив архітектор, який теж служив в «Азові». Наразі проєкт на розгляді у КМДА.

Водночас Толкачова зазначає, що «є низка бюрократичних процедур, які зараз зовсім недоречні».



Окрім власне будівництва комплексу, планують провести реконструкцію сходів, що ведуть від набережної Дніпра, облаштувати доріжки, висадити зелені насадження.



Перед створенням комплексу слід розпочати процес поховання українських захисників. Урни з прахом перебувають у крематорії, але деякі родичі забрали їх додому. Частина сімей не хоче кремувати тіла воїнів з релігійних міркувань, тому вони чекають на спорудження меморіалу, щоб поховати своїх близьких.