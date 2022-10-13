На честь Дня захисників та захисниць України випустять нові марки

"Укрпошта" 14 жовтня випустить нові марки на честь Дня захисників та захисниць України, повідомляє гендиректор компанії Ігор Смілянський.
Це будуть перші марки у новій серії «Збройні сили України», присвячені Сухопутним військам, Військово-морським силам, Територіальній обороні, Силам спеціальних операцій, Десантно-штурмовим військам та Повітряним силам («Привиду Києва»).
Це будуть перші марки у новій серії «Збройні сили України», присвячені Сухопутним військам, Військово-морським силам, Територіальній обороні, Силам спеціальних операцій, Десантно-штурмовим військам та Повітряним силам («Привиду Києва»).
Автор марок – Антон Хрупін.
Наступні випуски, за словами Смілянського, будуть присвячені військовим розвідникам, зв'язківцям, медикам та іншим.
Всі марки, листівки та конверти з благодійним компонентом можна буде придбати онлайн та у відділеннях «Укрпошти».
"Укрпошта" з початку повномасштабного вторгнення росії випустила сім поштових марок. Перша марка "Російський військовий корабель..." вийшла тиражем 1 мільйон екземплярів у квітні. Продаж другої марки «Російський військовий корабель…Всьо» стартував у травні. Третю марку "Українська мрія" продавали із червня. Четверту «Доброго вечора, ми з України» – з липня. П'яту до Дня Незалежності України – у серпні. У вересні почали продавати марку з псом-сапером Патроном (шоста) та з Григорієм Сковородою (сьома).
Також «Укрпошта» відкрила попереднє замовлення на поштовий випуск «Кримський міст на біс!» після вибуху на незаконно побудованому мосту через Керченську протоку.
Наступні випуски, за словами Смілянського, будуть присвячені військовим розвідникам, зв'язківцям, медикам та іншим.
Всі марки, листівки та конверти з благодійним компонентом можна буде придбати онлайн та у відділеннях «Укрпошти».
"Укрпошта" з початку повномасштабного вторгнення росії випустила сім поштових марок. Перша марка "Російський військовий корабель..." вийшла тиражем 1 мільйон екземплярів у квітні. Продаж другої марки «Російський військовий корабель…Всьо» стартував у травні. Третю марку "Українська мрія" продавали із червня. Четверту «Доброго вечора, ми з України» – з липня. П'яту до Дня Незалежності України – у серпні. У вересні почали продавати марку з псом-сапером Патроном (шоста) та з Григорієм Сковородою (сьома).
Також «Укрпошта» відкрила попереднє замовлення на поштовий випуск «Кримський міст на біс!» після вибуху на незаконно побудованому мосту через Керченську протоку.
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