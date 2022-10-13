На честь Дня захисників та захисниць України випустять нові марки

11:05 13 жовтня Київ, Україна





Це будуть перші марки у новій серії «Збройні сили України», присвячені Сухопутним військам, Військово-морським силам, Територіальній обороні, Силам спеціальних операцій, Десантно-штурмовим військам та Повітряним силам («Привиду Києва»). "Укрпошта" 14 жовтня випустить нові марки на честь Дня захисників та захисниць України, повідомляє гендиректор компанії Ігор Смілянський.Це будуть перші марки у новій серії «Збройні сили України», присвячені Сухопутним військам, Військово-морським силам, Територіальній обороні, Силам спеціальних операцій, Десантно-штурмовим військам та Повітряним силам («Привиду Києва»).

Автор марок – Антон Хрупін.



Наступні випуски, за словами Смілянського, будуть присвячені військовим розвідникам, зв'язківцям, медикам та іншим.



Всі марки, листівки та конверти з благодійним компонентом можна буде придбати онлайн та у відділеннях «Укрпошти».



"Укрпошта" з початку повномасштабного вторгнення росії випустила сім поштових марок. Перша марка "Російський військовий корабель..." вийшла тиражем 1 мільйон екземплярів у квітні. Продаж другої марки «Російський військовий корабель…Всьо» стартував у травні. Третю марку "Українська мрія" продавали із червня. Четверту «Доброго вечора, ми з України» – з липня. П'яту до Дня Незалежності України – у серпні. У вересні почали продавати марку з псом-сапером Патроном (шоста) та з Григорієм Сковородою (сьома).



Також «Укрпошта» відкрила попереднє замовлення на поштовий випуск «Кримський міст на біс!» після вибуху на незаконно побудованому мосту через Керченську протоку.