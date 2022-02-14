На честь Дня святого Валентина у скульптур малюків-засновників Києва з'явилися крила

Сьогодні, 14 лютого, відзначають День святого Валентина чи День закоханих. З цієї причини скульптури фундаторам Києва на Поштовій площі стали амурчиками.
Перевдяганням фігур малюків Кия, Щека, Хорива та їх сестри Либідь займається їхній автор скульптор Володимир Журавель. Саме він і виставив фотографії на своїй сторінці у Facebook.
Перевдяганням фігур малюків Кия, Щека, Хорива та їх сестри Либідь займається їхній автор скульптор Володимир Журавель. Саме він і виставив фотографії на своїй сторінці у Facebook.
Володимир Журавель перевдягає малюків у різні свята. Зокрема, до Міжнародного дня дитячої книги з Либеді зробили Русалку, а з хлопчиків – Козака, Короля та східного Принца. Були вони і лікарями, і ангелами, і героями з книг про Гаррі Поттера, навіть боксерами з нагоди ювілею київського міського голови Віталія Кличка. Ці флешмоби дуже люблять кияни, які жартують, що у малюків вже є гардероб, який потребує музею.
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