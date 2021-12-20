У Чернівецькій області створили туристичний маршрут за романом Марії Матіос "Букова Земля"

На Закарпатті відкрили новий туристичний маршрут за книгою Марії Матіос «Букова Земля». Книга авторки описує життєві історії кількох сімей протягом двохсот років.

Авторка роману "Букова Земля" народилася на Буковині. Роман охоплює події, пов'язані з Буковиною. Тепер можна слідувати маршрутом тих місць, які описані в книзі Марії Матіос.

Авторами цього туристичного маршруту, який насичений стежками, будівлями та мальовничою місцевістю, що описані у романі «Букова земля», стали Віктор Скрипник та Роман Гіщук.

Маршрут охоплює три дні. За бажанням туристів можна побачити одну частину маршруту. У пересуванні є вибір: маршрут можна пройти пішки, проїхати автомобілем, скористатися кінною поїздкою, а також велосипедом.