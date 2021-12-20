У Чернівецькій області створили туристичний маршрут за романом Марії Матіос "Букова Земля"

На Закарпатті відкрили новий туристичний маршрут за книгою Марії Матіос «Букова Земля». Книга авторки описує життєві історії кількох сімей протягом двохсот років.
Авторка роману "Букова Земля" народилася на Буковині. Роман охоплює події, пов'язані з Буковиною. Тепер можна слідувати маршрутом тих місць, які описані в книзі Марії Матіос.
Авторами цього туристичного маршруту, який насичений стежками, будівлями та мальовничою місцевістю, що описані у романі «Букова земля», стали Віктор Скрипник та Роман Гіщук.
Маршрут охоплює три дні. За бажанням туристів можна побачити одну частину маршруту. У пересуванні є вибір: маршрут можна пройти пішки, проїхати автомобілем, скористатися кінною поїздкою, а також велосипедом.
Маршрут бере початок в історико-краєзнавчому музеї в Берегометі, охоплює відвідування резиденції графів Васильків фон Серетських, проходить через урочище Барсуки та водоспад Чемернарський Гук, знайомить зі скелею Великого мольфара та графині Елізи Василько та закінчується у музеї живої гуцульської їжі в селі Багна. Також маршрут насичений різними майстер-класами.
У розробці нового маршруту взяли участь представники торговельно-економічного інституту, громадська організація «Гостинна Буковина» та обласна федерація спортивного туризму.
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