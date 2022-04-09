У Чернівцях зустріли захисників України, які повернулися з району проведення ООС

15:00 12 липня Київ, Україна

Через 10 місяців несення служби в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) , до Чернівців повернулися військовослужбовці третьої батальйонно-тактичної групи 80-ї окремої десантно-штурмової бригади (ОДШБр).

Військових зустріли їхні батьки, друзі, рідні та кохані. Вони кажуть - чекати хлопців було дуже важко. Але нарешті всі переживання позаду, адже їхні захисники тепер поруч.

"Вперше майже за рік я почуваюся прекрасно. Чекати було нестерпно, без молитов не обійшлося. Але нарешті мій чоловік поруч, і я щаслива», - каже дружина воїна Христина.

Зустрічати героїв, які повернулися з району проведення ООС, приходили цілими сім'ями. Зокрема, сім'я Білецьких з Чернівців розповідає, що останній рік був найважчим в їхньому житті.

"Дуже чекали і найголовніше - дочекалися живого. Цей рік був найважчим в нашому житті. Дуже раді, що чоловік нарешті вдома", - ледве стримуючи сльози говорить дружина військового, яка прийшла зустрічати чоловіка зі своєю вже дорослою донькою.

На щастя, за час служби в районі проведення ООС військові окремої десантно-штурмової бригади втрат не зазнали і повернулися додому в повному складі.