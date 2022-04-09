У Чернівцях зустріли захисників України, які повернулися з району проведення ООС

Через 10 місяців несення служби в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС), до Чернівців повернулися військовослужбовці третьої батальйонно-тактичної групи 80-ї окремої десантно-штурмової бригади (ОДШБр).
Військових зустріли їхні батьки, друзі, рідні та кохані. Вони кажуть - чекати хлопців було дуже важко. Але нарешті всі переживання позаду, адже їхні захисники тепер поруч.
Зустрічати героїв, які повернулися з району проведення ООС, приходили цілими сім'ями. Зокрема, сім'я Білецьких з Чернівців розповідає, що останній рік був найважчим в їхньому житті.
На щастя, за час служби в районі проведення ООС військові окремої десантно-штурмової бригади втрат не зазнали і повернулися додому в повному складі.
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