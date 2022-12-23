У Чернівцях будують модульне містечко для ВПО, подароване урядом Чехії

11:03 23 грудня Київ, Україна

У Чернівцях будують модульне містечко для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), повідомив заступник мера Василь Зазуляк.



Перші блоки модульних будинків для тимчасового проживання вимушених переселенців прибули з Чехії. Вони оснащені всім необхідним: холодильники, панелі для приготування їжі, пральні машини.

Блоки вже почали встановлювати на території модульного містечка. Завдяки цьому тут з'являться 18 спальних місць, три санвузли, три кімнати для надання та отримання медичної допомоги, додав Зазуляк.

Модульні міста встановлюють також у Львівській та Київській областях.