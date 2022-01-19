У Чернівцях пройде музичний фестиваль "Обнова-фест"

Етнодуховний музичний фестиваль "Обнова-фест-2021", присвячений 30-річчю Незалежності України, пройде в Чернівцях 30 травня.
Дійство відбудеться на території Чернівецького університету, колишньої Резиденції митрополитів Буковини і Далмації.
Про це розповів один з організаторів музичного фестивалю Мар'ян Лазарук.
За його словами, в Резиденції організатори планують використовувати практично весь простір - господарський дворик за корпусом географічного факультету, біблійний сад, університетський парк. На центральній алеї хочуть організувати відкриття фестивалю, але поки це питання ще обговорюється. Можливо, на центральній алеї буде одна з локацій фестивалю. Основні ж заходи пройдуть саме за університетом.
Раніше музичний фестиваль "Обнова-фест" щорічно проводили в музеї просто неба. Організатори кажуть, що від цієї локації вони взагалі не відмовляються, але хочуть спробувати провести захід і в університеті.
Зараз організатори фестивалю ведуть переговори з музикантами і спікерами і працюють над програмою, з якою чернівчан обіцяють ознайомити пізніше.
На «Обнова-фест» цього року організатори чекають до 500 глядачів. Частина гостей зможе потрапити на фестиваль за запрошеннями, решта - зареєструвавшись онлайн. За словами організаторів, реєстрацію почнуть 15 травня.
Крім традиційної музичної частини фестивалю, на ньому також планують провести іншу частину дійства в форматі "вільного" університету. На ній організовують доповіді відомих в Україні осіб, духовних лідерів, істориків, філософів, діячів культури та ін.
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