У Чернівцях пройде музичний фестиваль "Обнова-фест"

17:04 07 травень Київ, Україна

Етнодуховний музичний фестиваль "Обнова-фест-2021", присвячений 30-річчю Незалежності України, пройде в Чернівцях 30 травня.

Дійство відбудеться на території Чернівецького університету, колишньої Резиденції митрополитів Буковини і Далмації.

Про це розповів один з організаторів музичного фестивалю Мар'ян Лазарук.

"Рішення про проведення "Обнови" ухвалили зовсім недавно, коли Буковина вийшла з червоної зони. Традиційно проводили фестиваль на Трійцю. Однак в цьому році вирішили дату змістити, провести фестиваль швидше, поки дозволяють карантинні умови. Це буде - 30 травня. В цьому році ми також вирішили змінити і локацію проведення фестивалю. Ми про головний корпус університету давно вже думали, і карантинний рік посприяв цьому", - сказав організатор події.

За його словами, в Резиденції організатори планують використовувати практично весь простір - господарський дворик за корпусом географічного факультету, біблійний сад, університетський парк. На центральній алеї хочуть організувати відкриття фестивалю, але поки це питання ще обговорюється. Можливо, на центральній алеї буде одна з локацій фестивалю. Основні ж заходи пройдуть саме за університетом.

Раніше музичний фестиваль "Обнова-фест" щорічно проводили в музеї просто неба. Організатори кажуть, що від цієї локації вони взагалі не відмовляються, але хочуть спробувати провести захід і в університеті.

"Музейна локація - наша найулюбленіша, ми надалі там будемо проводити фестивалі. В цьому році ми відчуємо нову локацію. З можливістю вже в наступному проводити дводенний фестиваль на двох локаціях - в музеї та університеті", - додав Лазарук.

Зараз організатори фестивалю ведуть переговори з музикантами і спікерами і працюють над програмою, з якою чернівчан обіцяють ознайомити пізніше.

На «Обнова-фест» цього року організатори чекають до 500 глядачів. Частина гостей зможе потрапити на фестиваль за запрошеннями, решта - зареєструвавшись онлайн. За словами організаторів, реєстрацію почнуть 15 травня.

"Сподіваємося, що Буковина залишиться в жовтій карантинній зоні, та це дозволить спокійно провести фестиваль, який в останній раз проводили в 2019 році", - зазначив організатор.

Крім традиційної музичної частини фестивалю, на ньому також планують провести іншу частину дійства в форматі "вільного" університету. На ній організовують доповіді відомих в Україні осіб, духовних лідерів, істориків, філософів, діячів культури та ін.