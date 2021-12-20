У Чорному морі завершилися військові навчання. Відео

19:22 27 липень Київ, Україна

У штабі керівництва навчань Sea Breeze-2020 року, підвели підсумки і проаналізували проведені заходи, хоча формат навчань і був змінений під впливом пандемії, всі завдання маневрів у Чорному морі виконані в повному обсязі.

Згідно з повідомленням всього до навчань залучили близько 2 тисяч осіб з восьми країн, понад 20 кораблів, а також літаки і вертольоти.



Крім України і



Зокрема, корабельно-катерний склад Морської охорони ДПСУ за тиждень навчань пройшов майже 4 тисячі морських миль, взяв участь в 185 навчаннях і тренуваннях, відпрацював 26 артилерійських стрільб, провів півтора десятка навчальних тренувальних операцій, «рятуючи» 18 осіб, які умовно страждали за бортом. Крім України і США , в навчаннях взяли участь військові Болгарії, Грузії, Норвегії, Румунії, Іспанії та Туреччини.Зокрема, корабельно-катерний склад Морської охорони ДПСУ за тиждень навчань пройшов майже 4 тисячі морських миль, взяв участь в 185 навчаннях і тренуваннях, відпрацював 26 артилерійських стрільб, провів півтора десятка навчальних тренувальних операцій, «рятуючи» 18 осіб, які умовно страждали за бортом.

Також була забезпечена протиповітряна оборона, в 10 випадках - імітація авіаударів по тактичних групах в море. 8 разів імітувалась атака малих швидкісних цілей, відпрацьовувалося маневрування, протидиверсійна оборона корабля.



Однією з особливостей цьогорічних навчань була загальна віддалена робота двох штабів. Один штаб знаходився в Одесі, а другий - в іспанському місті Рота.



Ще вперше був відпрацьований елемент практичних стрільб зі знищення морських цілей із застосуванням озброєння вертольота.



