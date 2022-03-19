У Чорному морі 28 червня розпочнуться українсько-американські військові навчання Sea Breeze-2021

Чорноморський регіон має потребу в захисті від російської агресії, саме з цією метою проводяться навчання Sea Breeze-2021. Ключове завдання навчань - підвищення рівня злагодженості в роботі підрозділів ВМС України і США і держав-партнерів НАТО під час виконання спільних завдань з підтримки морської регіональної безпеки регіону.
Про це повідомив командувач Військово-морських сил Збройних сил України Олексій Неіжпапа.
Неіжпапа додав, що головна особливість навчань - значна зацікавленість світової спільноти цим заходом, про що свідчить рекордна кількість країн-учасниць.
"Всього планується задіяти близько 3 тис. особового складу, 30 кораблів, 30 повітряних суден, 18 команд спеціального призначення та водолазних команд", - повідомив він.
Відзначається, що навчання розпочнуться вже через кілька днів в північно-західній частині Чорного моря, а також в Миколаївській, Херсонській і Одеській областях. Головна ідея - підвищення рівня сумісності підрозділів ВМС України і США і держав-партнерів НАТО під час виконання спільних завдань з підтримки морської регіональної безпеки і забезпечення миру і стабільності в Чорноморському регіоні.
"Всього планується задіяти близько 3 тис. особового складу, 30 кораблів, 30 повітряних суден, 18 команд спеціального призначення та водолазних команд", - повідомив він.
Відзначається, що навчання розпочнуться вже через кілька днів в північно-західній частині Чорного моря, а також в Миколаївській, Херсонській і Одеській областях. Головна ідея - підвищення рівня сумісності підрозділів ВМС України і США і держав-партнерів НАТО під час виконання спільних завдань з підтримки морської регіональної безпеки і забезпечення миру і стабільності в Чорноморському регіоні.
Sea Breeze - багатонаціональні військові навчання, які проводяться з 1997 року відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво в галузі оборони і військових відносин між Міністерствами оборони США та України від 1993 року. Організаторами навчань виступають Україна і США.
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