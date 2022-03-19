У Чорному морі 28 червня розпочнуться українсько-американські військові навчання Sea Breeze-2021

18:03 23 червня Київ, Україна

Чорноморський регіон має потребу в захисті від російської агресії, саме з цією метою проводяться навчання Sea Breeze-2021. Ключове завдання навчань - підвищення рівня злагодженості в роботі підрозділів ВМС України і США і держав-партнерів НАТО під час виконання спільних завдань з підтримки морської регіональної безпеки регіону.



Про це повідомив командувач Військово-морських сил Збройних сил України Олексій Неіжпапа.

"В минулому році значні обмеження були накладені через пандемію COVID-19, тому не було заходу кораблів в порти України. Цього року навчання буде проведено в повному обсязі... Більше, ніж в торішньому "Сі Бриз", буде залучено іноземної техніки. Зокрема, в навчаннях візьмуть участь літаки і вертольоти з американського боку", - говорить командувач ВМС ЗСУ.

Неіжпапа додав, що головна особливість навчань - значна зацікавленість світової спільноти цим заходом, про що свідчить рекордна кількість країн-учасниць.



"Всього планується задіяти близько 3 тис. особового складу, 30 кораблів, 30 повітряних суден, 18 команд спеціального призначення та водолазних команд", - повідомив він.



Відзначається, що навчання розпочнуться вже через кілька днів в північно-західній частині Чорного моря, а також в Миколаївській, Херсонській і Одеській областях. Головна ідея - підвищення рівня сумісності підрозділів ВМС України і США і держав-партнерів НАТО під час виконання спільних завдань з підтримки морської регіональної безпеки і забезпечення миру і стабільності в Чорноморському регіоні.

"Всі елементи навчань "Сі Бриз-2021" сплановані та будуть відпрацьовані відповідно до стандартів і процедур НАТО. Військовослужбовці українських ВМС спільно з партнерами будуть виконувати завдання в морі та повітрі, на суші і під водою, - сказав Неіжпапа.

Sea Breeze - багатонаціональні військові навчання, які проводяться з 1997 року відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво в галузі оборони і військових відносин між Міністерствами оборони США та України від 1993 року. Організаторами навчань виступають Україна і США.