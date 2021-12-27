У Чорнобилі проведуть першу віртуальну екскурсію

20:44 22 квітень Київ, Україна

З нагоди 35-ї річниці трагічних подій на ЧАЕС, завтра, 23 квітня, пройде перша віртуальна екскурсія по музею, який є частиною Меморіального комплексу «Зірка Полин».





Про це повідомляється на сторінці заходу в Фейсбуці.

«Запрошуємо вас 23 квітня 2021 року на першу віртуальну екскурсію по музею цивільного захисту «Зірка Полин» в м. Чорнобиль. Музей є частиною Меморіального комплексу «Зірка Полин», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що установа відтворює спогади про катастрофу в символічних композиціях, сторінках ліквідації аварії на ЧАЕС, висвітлює наслідки відчуження територій і життя в зоні після аварії. Розташований музей в будівлі колишнього кінотеатру 1964 року побудови в центрі Чорнобиля.



Під час онлайн-екскурсії можна буде віртуально побачити унікальні експонати та фотографії, почути розповідь про події 1986 року, задати питання та отримати відповіді щодо подій під час аварії на Чорнобильській АЕС, дізнатися про історію створення меморіального комплексу.



Захід буде проходити в форматі відеоконференції. Посилання буде розміщене на сторінці події в день її проведення.