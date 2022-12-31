У Чорнобаївці відроджується звичне життя – голова Херсонської ОВА

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич показав, як повертається до життя звільнена від ворога Чорнобаївка, що стала легендарною.

"Село, яке стало символом української сили та непокори, поступово повертається до життя. До повномасштабного російського вторгнення в Чорнобаївці проживало 11 тис. жителів, на даний час залишилося трохи більше 3 тис.. людина. Близько 400 будинків посічені уламками російських снарядів. Але настав час свободи, час змін. Люди мають все необхідне, щоб перезимувати в рідних будинках. Комунікації відновлено. Далі більше. Наодинці з проблемами ніхто не залишиться. Це очевидно, тому що Чорнобаївка - це Україна", - наголосив глава ОВА.