У Чернігівській області скоротять комендантську годину
13:31 07 червня Київ, Україна
У зв'язку з збільшенням тривалості доби, у Чернігівській області скоротять комендантську годину.
Комендантська година тепер там триватиме з 23.00 до 4.00, повідомив голова Чернігівської ОВ В'ячеслав Чаус.
"Це дозволить спростити переміщення у місті і відповідно мешканці можуть більше перебувати на вулицях та вирішувати більше справ", - зазначив він.
Глава ОВА додав, що минула ніч в області пройшла відносно спокійно. Вчора ворог робив обстріл прикордонних районів.
"Слава Богу, без жертв, без поранених. Ми повинні бути насторожі постійно, адже ворог будь-якої миті може зробити провокації", - попередив голова обласної адміністрації.
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