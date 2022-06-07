13:31 07 червня Київ, Україна

У зв'язку з збільшенням тривалості доби, у Чернігівській області скоротять комендантську годину.

Комендантська година тепер там триватиме з 23.00 до 4.00, повідомив голова Чернігівської ОВ В'ячеслав Чаус.

"Це дозволить спростити переміщення у місті і відповідно мешканці можуть більше перебувати на вулицях та вирішувати більше справ", - зазначив він.

Глава ОВА додав, що минула ніч в області пройшла відносно спокійно. Вчора ворог робив обстріл прикордонних районів.