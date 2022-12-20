На Чернігівщині вилучили ворожий арсенал

У прикордонних районах Чернігівської області служба безпеки України встановила місцезнаходження нових схронів із російськими засобами ураження.
Про це повідомляється на сайті спецслужби у вівторок, 20 грудня.
Вказано, що ці арсенали окупанти залишили під час їхньої втечі з північних регіонів України від контрнаступу Сил оборони. Серед вилученого – десятки ящиків із реактивними снарядами та пострілами для протитанкового озброєння.
Так, в одному із населених пунктів Менської територіальної громади виявлено близько 300 артилерійських боєприпасів, у тому числі для РСЗВ Град.
У лісосмузі поблизу Чернігова співробітники СБУ виявили понад 100 одиниць зарядів у ручні протитанкові гранатомети.
Крім цього, у Чернігівському районі на колишньому блок-пості російських загарбників виявлено танковий кулемет Калашнікова та понад 1,5 тис. набоїв до нього.
А під час оперативно-профілактичного відпрацювання Корюківського району у занедбаній будівлі знайдено реактивну протитанкову гранату РПГ-26 та майже 300 набоїв різного калібру.
Усі вилучені бойові засоби ураження передані підрозділам ЗСУ.
Про це повідомляється на сайті спецслужби у вівторок, 20 грудня.
Вказано, що ці арсенали окупанти залишили під час їхньої втечі з північних регіонів України від контрнаступу Сил оборони. Серед вилученого – десятки ящиків із реактивними снарядами та пострілами для протитанкового озброєння.
Так, в одному із населених пунктів Менської територіальної громади виявлено близько 300 артилерійських боєприпасів, у тому числі для РСЗВ Град.
У лісосмузі поблизу Чернігова співробітники СБУ виявили понад 100 одиниць зарядів у ручні протитанкові гранатомети.
Крім цього, у Чернігівському районі на колишньому блок-пості російських загарбників виявлено танковий кулемет Калашнікова та понад 1,5 тис. набоїв до нього.
А під час оперативно-профілактичного відпрацювання Корюківського району у занедбаній будівлі знайдено реактивну протитанкову гранату РПГ-26 та майже 300 набоїв різного калібру.
Усі вилучені бойові засоби ураження передані підрозділам ЗСУ.
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