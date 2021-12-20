У Чернігові з 5 квітня вводять локдаун: що заборонено

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко прийняв рішення про посилення карантинних обмежень в Чернігові та Чернігівській області. Чинності обмеження наберуть з понеділка, 5 квітня.
Про це повідомляє Суспільне.
З 5 квітня заборонено:
З 5 квітня заборонено:
- відвідування навчальних закладів з першого класу, крім садочків;
- відвідування позашкільних установ (гуртків);
- відвідування кладовища у вихідні дні;
- роботу точок видачі кави;
- проведення культурних і спортивних заходів;
- роботу кінотеатрів;
- громадський транспорт - тільки за спецперепустками. Перепустки, видані раніше, будуть діяти.
Щоб отримати нові, треба звернутися протягом 3-4 квітня з 9:00 до 16:00 в кабінет №21 міськради і представити перелік осіб.
У будні дні громадський транспорт і приватний (маршрутні таксі) будуть працювати в режимі спецперевезень (за перепустками і тільки сидячі місця). Про роботу у вихідні приватний транспорт буде визначатися самостійно, а ЧТУ в суботу і неділю буде їздити з 6:00 до 10:00 і з 16:00 до 20:00.
Цими вихідними (3-4 квітня) весь міський транспорт працюватиме в звичайному режимі.
Таке рішення, пояснив Атрошенко, пов'язане з ростом кількості хворих на коронавірус в чернігівських лікарнях. Зараз госпіталізовані 323 людини.
Термін, протягом якого будуть діяти ці обмеження, не визначали.
Якщо кількість хворих в лікарнях досягне кількості 360-370, то, сказав Атрошенко, буде призупинено роботу всіх видів бізнесу, а також - дитсадків, продовольчих ринків. А якщо буде 370 - "буде 100-відсотковий локдаун, закриється все, крім об'єктів критично важливої інфраструктури".
Продовольчі ринки поки будуть працювати, але за умови суворого дотримання масочного режиму, за чим буде стежити поліція.
Атрошенко доручив муніципальній охороні і попросив поліцію перевіряти дотримання карантинних вимог на ринках. За його словами, якщо карантину не будуть дотримуватися - ринки закриють.
У будні дні громадський транспорт і приватний (маршрутні таксі) будуть працювати в режимі спецперевезень (за перепустками і тільки сидячі місця). Про роботу у вихідні приватний транспорт буде визначатися самостійно, а ЧТУ в суботу і неділю буде їздити з 6:00 до 10:00 і з 16:00 до 20:00.
Цими вихідними (3-4 квітня) весь міський транспорт працюватиме в звичайному режимі.
Таке рішення, пояснив Атрошенко, пов'язане з ростом кількості хворих на коронавірус в чернігівських лікарнях. Зараз госпіталізовані 323 людини.
Термін, протягом якого будуть діяти ці обмеження, не визначали.
Якщо кількість хворих в лікарнях досягне кількості 360-370, то, сказав Атрошенко, буде призупинено роботу всіх видів бізнесу, а також - дитсадків, продовольчих ринків. А якщо буде 370 - "буде 100-відсотковий локдаун, закриється все, крім об'єктів критично важливої інфраструктури".
Продовольчі ринки поки будуть працювати, але за умови суворого дотримання масочного режиму, за чим буде стежити поліція.
Атрошенко доручив муніципальній охороні і попросив поліцію перевіряти дотримання карантинних вимог на ринках. За його словами, якщо карантину не будуть дотримуватися - ринки закриють.
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