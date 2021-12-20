У Чернігові з 5 квітня вводять локдаун: що заборонено

20:19 02 квітень Київ, Україна

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко прийняв рішення про посилення карантинних обмежень в Чернігові та Чернігівській області. Чинності обмеження наберуть з понеділка, 5 квітня.

Про це повідомляє Суспільне.



З 5 квітня заборонено:

відвідування навчальних закладів з першого класу, крім садочків;

відвідування позашкільних установ (гуртків);

відвідування кладовища у вихідні дні;

роботу точок видачі кави;

проведення культурних і спортивних заходів;

роботу кінотеатрів;

громадський транспорт - тільки за спецперепустками. Перепустки, видані раніше, будуть діяти.