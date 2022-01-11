У Чернігові з'явилася великодня інсталяція

06:41 30 квітень Київ, Україна

Напередодні Світлого свята Пасхи, для гостей та мешканців Чернігова встановили композицію-фотозону у вигляді одного з символів Великодня - писанки.

Про це в Фейсбуці повідомила пресслужба Чернігівської міської ради.
"У Чернігові, на Алеї Героїв встановили тематичну композицію-фотозону у вигляді одного з символів Великодня - писанки. Висота дерев'яної композиції - майже 3 метри. На ній розміщені 276 маленьких яєць, які протягом трьох місяців розписували народні майстри Чернігівщини", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що для розпису використовувалися акрилові фарби різних кольорів. Малюнки зроблені в стилі Чернігівського регіону. На Алеї Героїв композиція буде стояти два тижні.

Ще один великодній артоб'єкт створений в сквері ім. Б. Хмельницького біля П'ятницької церкви. Там писанками, зробленими руками дітей та молоді, прикрасили гілки дерев.
"Все для того, щоб в цьому році свято Воскресіння Господнього жителі і гості Чернігова запам'ятали, в тому числі завдяки незвичайним фотографіям", - відзначили в міському управлінні культури.