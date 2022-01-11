У Чернігові з'явилася великодня інсталяція

Напередодні Світлого свята Пасхи, для гостей та мешканців Чернігова встановили композицію-фотозону у вигляді одного з символів Великодня - писанки.
Про це в Фейсбуці повідомила пресслужба Чернігівської міської ради.
Відзначається, що для розпису використовувалися акрилові фарби різних кольорів. Малюнки зроблені в стилі Чернігівського регіону. На Алеї Героїв композиція буде стояти два тижні.
Ще один великодній артоб'єкт створений в сквері ім. Б. Хмельницького біля П'ятницької церкви. Там писанками, зробленими руками дітей та молоді, прикрасили гілки дерев.
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