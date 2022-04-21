У Черкаській області стартували навчання прикордонників

12:31 22 липня Київ, Україна

У Головному центрі підготовки особового складу Держприкордонслужби на Черкащині проводиться підготовка водіїв бронетранспортерів, бойових броньованих автомобілів і навідників бронемашин.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Більше ніж 25 прикордонників з різних органів охорони державного кордону прибули до навчального закладу на підготовку. Почавши навчання 14 липня, вони вивчили призначення бронемашин, їхні тактико-технічні характеристики і ознайомилися з особливостями експлуатації техніки", - йдеться в повідомленні.

Зараз тривають практичні заняття. Водії бронемашин вдосконалюють майстерність володіння технікою.

Під час виконання вправ з водіння бронемашин на спеціальному автодромі і на місцевості з ускладненим рельєфом прикордонники приділяють увагу відпрацюванню взаємодії екіпажу в умовах, максимально наближених до реальних.

На військовому стрільбищі навідники бронемашин набувають досвіду в роботі з обладнанням БТР, проводять монтаж і демонтаж озброєння. Основною частиною підготовки є практичні стрільби, під час яких військовослужбовці ціляться у визначені мішені.