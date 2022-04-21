У Черкаській області стартували навчання прикордонників

У Головному центрі підготовки особового складу Держприкордонслужби на Черкащині проводиться підготовка водіїв бронетранспортерів, бойових броньованих автомобілів і навідників бронемашин.
Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
Зараз тривають практичні заняття. Водії бронемашин вдосконалюють майстерність володіння технікою.
Під час виконання вправ з водіння бронемашин на спеціальному автодромі і на місцевості з ускладненим рельєфом прикордонники приділяють увагу відпрацюванню взаємодії екіпажу в умовах, максимально наближених до реальних.
На військовому стрільбищі навідники бронемашин набувають досвіду в роботі з обладнанням БТР, проводять монтаж і демонтаж озброєння. Основною частиною підготовки є практичні стрільби, під час яких військовослужбовці ціляться у визначені мішені.
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