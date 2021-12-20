У Черкасах розгорнуто тимчасовий госпіталь для хворих на COVID-19

15:41 15 березень Київ, Україна

Через зростання захворюваності на коронавірус в Черкасах, влада ухвалила рішення розгорнути тимчасовий COVID-госпіталь.

Про це заявив мер міста Анатолій Бондаренко в Facebook у понеділок, 15 березня.



Зараз в лікарнях Черкас на стаціонарі лікуються майже 80 пацієнтів з коронавірусом, в черкаській міській інфекційній лікарні 32 госпіталізованих, в першій міській лікарні - 8, в "третій" міській лікарні - 39.

"Ми прийняли рішення почати роботу тимчасового госпіталю для хворих на COVID-19, який створений на базі пологового будинку в південно-західному районі", - сказав Бондаренко, додавши, що ситуація в місті залишається контрольованою.

Нагадаємо, що в Україні задіяний максимум апаратів ШВЛ. За останній тиждень кількість ліжок інтенсивної терапії, зайнятих хворими на COVID-19, збільшилася майже до половини - 2212 з 4694.