У Черкасах мітингували проти агресії РФ та на підтримку Казахстану

У Черкасах близько 50 людей вийшли на акцію протесту. Учасники закликали українську владу не йти на будь-які компроміси з Росією і підтримали Казахстан.
У руках мітингувальники тримали плакати з написами Алга Казахстан (Слава Казахстану), Say no to Putin, Україна з вами, Де Росія –
там і смерть» тощо.
На думку мітингувальників, події в Казахстані, влада якої звернулася до Організації договору колективної безпеки – черговий пункт плану відновлення Путіним СРСР. Активісти вимагають від української влади висловити свою позицію щодо подій у Казахстані.
Учасники акції також підготували листа президенту та голові Верховної Ради щодо ситуації, яка склалася в Казахстані сьогодні. Зокрема, одним із пунктів у листі є вимога зробити офіційні заяви щодо підтримки жителів Казахстану. Наприкінці акції її учасники заспівали гімн України.
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