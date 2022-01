У Черкасах мітингували проти агресії РФ та на підтримку Казахстану

19:06 10 січень Київ, Україна

У Черкасах близько 50 людей вийшли на акцію протесту. Учасники закликали українську владу не йти на будь-які компроміси з Росією і підтримали Казахстан

У руках мітингувальники тримали плакати з написами Алга Казахстан (Слава Казахстану), Say no to Putin, Україна з вами, Де Росія –

там і смерть» тощо.

На думку мітингувальників, події в Казахстані, влада якої звернулася до Організації договору колективної безпеки – черговий пункт плану відновлення Путіним СРСР. Активісти вимагають від української влади висловити свою позицію щодо подій у Казахстані.

«Велика вам подяка, що прийшли підтримати. Я думаю, всі бачили відео із Казахстану, де розстріляні в голову хлопці. На це неможливо дивитися. І тому сьогодні ми тут. Друге питання – це питання нашої країни. Україна 100 років тому втратила незалежність саме тому, що люди не об'єдналися», – сказала депутатка міської ради Любов Майборода.

Учасники акції також підготували листа президенту та голові Верховної Ради щодо ситуації, яка склалася в Казахстані сьогодні. Зокрема, одним із пунктів у листі є вимога зробити офіційні заяви щодо підтримки жителів Казахстану. Наприкінці акції її учасники заспівали гімн України.