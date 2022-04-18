У чому полягає унікальність України

10:42 20 листопада Київ, Україна

Україна виділяється на тлі інших країн величезною кількістю талановитих людей і унікальних місць, які вражають масштабами і красою.

Наша держава є найбільшою на території Європи. Країна відрізняється унікальними природними зонами, такими як Олешківські піски, Карпатські ліси, каньйони, безліч унікальних озер (Синевир) і багатьма іншими багатствами. Українську мову називають однією з наймилозвучніших у світі, після італійської. А в 2019 році видання Big 7 Travels назвало нас найсексуальнішою нацією. Країна багата і на унікальні храми. Так, з 6 лавр, які є в світі, три розташовані в Україні.

Держава посідає перше місце за обсягами соняшникової олії в світі і п'яте - за експортом пшениці. Відомі у всьому світі і наші спортсмени, наймолодшими серед яких є чемпіон Європи зі стрибків у воду Олексій Середа, рекордсменка зі стрибків у висоту серед юніорок Ярослава Магучіх, триразова чемпіонка світу з шахів серед жінок Ганна Музичук, чемпіонка світу з шахів серед жінок Марія Музичук.