У чому причина смерті жінки після щеплення Moderna. Висновки комісії

У народі все ще ходять чутки про смертельну небезпеку вакцинації. Не виключено, що є протипоказання до проведення вакцинації у випадках серйозних порушень здоров'я. Ігноруючи такі протипоказання, людина ризикує своїм життям. Випадок смерті жінки після COVID-вакцини Moderna розглянула Комісія регіональної групи оперативного реагування на несприятливі події після імунізації. Зв'язку з вакцинацією не виявлено. Про це заявив координатор вакцинації в Києві і глава комісії Василь Животенюк.
Нагадаємо, 10 серпня стало відомо, що в Києві померла 50-річна жінка незабаром після уколу першою дозою вакцини компанії Moderna. Щеплення вона отримала в той же день, в який проявилися симптоми хвороби.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі