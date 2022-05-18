У чому причина смерті жінки після щеплення Moderna. Висновки комісії

У народі все ще ходять чутки про смертельну небезпеку вакцинації. Не виключено, що є протипоказання до проведення вакцинації у випадках серйозних порушень здоров'я. Ігноруючи такі протипоказання, людина ризикує своїм життям. Випадок смерті жінки після COVID-вакцини Moderna розглянула Комісія регіональної групи оперативного реагування на несприятливі події після імунізації. Зв'язку з вакцинацією не виявлено. Про це заявив координатор вакцинації в Києві і глава комісії Василь Животенюк.

"Згідно з аналізами і представленою медичною документацією, причинно-наслідкового зв'язку з вакциною там немає. Жінка захворіла на коронавірус, і у неї був цукровий діабет, ожиріння другого ступеня. Якщо аналізувати аналізи, то у неї процес не менше 14 днів", - пояснив Животенюк.

Нагадаємо, 10 серпня стало відомо, що в Києві померла 50-річна жінка незабаром після уколу першою дозою вакцини компанії Moderna. Щеплення вона отримала в той же день, в який проявилися симптоми хвороби.