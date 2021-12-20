У центрі столиці встановлять Менору: Федерація єврейських громад відсвяткує Хануку у Києві

У центрі столиці Федерація єврейських громад відсвяткує Хануку: на майдані Незалежності буде встановлена Менора.

Про це повідомляють представники та організатори свята.

За словами організаторів, перша свічка на Менорі запалиться 28 листопада. Саме свято триватиме з 28 листопада до 6 грудня.

Єврейська Ханука – це свято, символом якого є переважання світла над темрявою, невинності та духовності над матеріальним.

Щороку в Хануці беруть участь у всьому світі великі міста, такі як Лондон, Париж та багато інших, і споруджують Менору на площах у центрі столиці. Київ цього року теж приєднається до святкування Хануки. Високу інсталяцію (Менору) буде встановлено на площі Незалежності з боку Головпоштамту.

Як сказали самі представники Федерації, вони дуже раді та вдячні уряду України за таку підтримку.

"Ханука" або як ще можуть називати "Свято свічок", вважається важливою частиною єврейського народу. Свято проводять на згадку про події, які відбулися багато століть тому, коли був осквернений Храм в Ізраїлі.

Дата святкування щороку може відрізнятися, оскільки дні обчислюються за місячним календарем. Щодня в ханукію зліва направо ставлять по одній свічці та запалюють, лише на восьмий день (стільки днів святкується Ханука) – горять усі 8 свічок.

Ханука означає «освячення», чистота. Свято вчить людей не сумувати. Як говорить єврейська мудрість: «Трохи світла достатньо для того, щоб розсіяти велику темряву».