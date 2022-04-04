У центрі Риги пройшла масова акція на підтримку України

19:04 04 квітня Київ, Україна

Близько 30 тисяч людей зібралися сьогодні на мітинг у центрі Риги, щоб засудити війну в Україні, розв'язану російським диктатором Володимиром Путіним, та підтримати український народ у боротьбі за свободу.

Люди дружно скандували: "Руки геть від України! Російський військовий корабель, йди на @ уй! Путін - @ уйло!"



Офіційно захід називався "Разом з Україною! Разом проти Путіна". Організатором виступило товариство "Латвійський громадянський альянс".



Маршрут мітингу пролягав із центру міста – від пам'ятника Свободи до російського посольства, а потім до українського. Загальна тривалість всього заходу становила 2 години. Заради мітингу було перекрито майже весь центр Риги.