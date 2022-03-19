У центрі Львова вшанували пам'ять убитих окупантами дітей: виставили 109 порожніх дитячих візків

14:46 18 березня Київ, Україна





Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.



Садовий наголосив, що 109 убитих російськими окупантами дітей – це страшна ціна війни, яку сьогодні платить Україна. У центрі Львова на знак пам'яті за загиблими унаслідок російської агресії в Україні дітьми виставили 109 порожніх дитячих візків.Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.Садовий наголосив, що 109 убитих російськими окупантами дітей – це страшна ціна війни, яку сьогодні платить Україна.

"Порожні дитячі візки на площі Ринок сьогодні – це символи життів тих янголят, які зараз замість рішучих дій світу захищають небо над Україною. Ми закликаємо всіх дорослих всього світу єдиним щитом уберегти українських дітей та подарувати їм майбутнє. Вимагайте від урядів інших країн закриття неба над Україною", – закликав він.

За даними Офісу Генерального прокурора, крім 109 загиблих дітей, щонайменше 130 отримали поранення: найбільше з них постраждали у Київській – 55, Харківській – 34, Чернігівській – 29, Донецькій – 26, Миколаївській – 20, Житомирській – 15, Сумській – 14 та Херсонській – 14 областях.



З першого дня повномасштабного російського вторгнення Україна закликає НАТО закрити небо над країною, щоб припинити вбивства мирних людей, проте в Альянсі відмовляються це зробити. Змінити думку іноземних політиків та військових поки що не допомогло ні більше мільйона підписів під відповідною петицією, ні численні звернення українців.