У центрі Києва з 23 по 25 серпня обмежать рух транспорту

17:11 12 серпня Київ, Україна

Згідно з інформацією на офіційному порталі Києва, в зв'язку з проведенням зйомок до 30-річчя Незалежності, в центрі столиці буде перекрито рух транспорту.

Про це йдеться в розпорядженні КМДА № 1738.