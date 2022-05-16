У центрі Києва з 23 по 25 серпня обмежать рух транспорту
17:11 12 серпня Київ, Україна
Згідно з інформацією на офіційному порталі Києва, в зв'язку з проведенням зйомок до 30-річчя Незалежності, в центрі столиці буде перекрито рух транспорту.
Про це йдеться в розпорядженні КМДА № 1738.
"З 23 серпня до 20:00 25 серпня в центрі столиці будуть проводити зйомки до Дня Незалежності. У зв'язку з цим з 12:00 23 серпня до 00:00 25 серпня буде обмежено рух транспорту на території Золотоворітського скверу, вулиці Ярославів Вал (на проміжку від вулиці Володимирської до вулиці Миколи Лисенка) і вулиці Золотоворітської (від вулиці Ярославів Вал до будинку 6-А на вулиці Золотоворітській)", - йдеться в повідомленні.
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